聯邦銀群聚擴大！行員丈夫住新北染疫 急匡列疫調 10:182022/01/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯邦銀行健行分行。（圖／摘自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園今新增6人確診，其中4人與聯邦銀行健行分行群聚案相關，1人是家住新北市的染疫銀行員丈夫，新北市衛生局表示，有接獲通報一名桃園銀行員工的親屬匡列居家隔離採檢確診，目前已經進行疫調匡列相關接觸者採檢，及清消等防疫作為，詳細個案訊息待指揮中心下午公布後說明。 鄭文燦研判 聯邦銀尾牙聚餐 職場感染源 聯邦銀染疫擴散 金融業全面警戒 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #健行銀行 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園疫情升溫今開打莫德納 400張號碼牌20分鐘被搶光 11:142022/01/13 生活 打造桃園推手 李憲明獲公共工程3等獎章 04:102022/01/14 地方新聞 居服員釀12名銀行員染疫 醫：戴口罩不會傳染的時代已過去 08:082022/01/13 生活 桃園再增6確診！中壢聯邦銀擴散 瓦城廚師染疫 09:152022/01/14 生活 陳時中老神在在 不禁餐廳內用 04:102022/01/14 焦點要聞 確診銀行員跑新竹巿吃韓式燒肉 市府急召352人採檢 11:152022/01/13 生活 要銀行出走 別只待在2,300萬人市場 04:102022/01/14 財經要聞 桃園確診者足跡再擴大 西堤牛排吃尾牙 逛IKEA、屈臣氏 15:212022/01/13 生活 長程線好毒！桃機6航班29人確診 陽性率7.6％ 10:182022/01/14 生活 聯邦銀群聚未爆彈恐掃到台北 員工曝：總公司來查過帳 11:432022/01/13 生活 2022年九合一選舉期程 今日審定 11月26日投票 跨區參選7月25日前須遷戶籍 04:102022/01/14 焦點要聞 生活熱門新聞 第三劑混打這廠牌抗體飆7倍 醫實測驚呼：清水變雞湯 - 生活 桃園再增6確診！中壢聯邦銀擴散 瓦城廚師染疫 - 生活 房客暴走防疫旅館 隔天竟確診！害4警、里幹事被隔離 - 生活 抗Omicron靠噴酒精？專家：這絕招才真正有用 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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