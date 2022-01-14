桃園今新增6人確診，其中4人與聯邦銀行健行分行群聚案相關，1人是家住新北市的染疫銀行員丈夫，新北市衛生局表示，有接獲通報一名桃園銀行員工的親屬匡列居家隔離採檢確診，目前已經進行疫調匡列相關接觸者採檢，及清消等防疫作為，詳細個案訊息待指揮中心下午公布後說明。