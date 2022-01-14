大陸《新華日報·交匯點》14日報導，中國國網江蘇省電力有限公司13日統計資料顯示，2021年，廣東、山東、江蘇等三省分全社會用電量首次突破7000億千瓦時。其中，廣東和山東2021年用電量分別為7867億和7383億，同比分別增長13.58％和6.38％。同年江蘇全省用電量首次突破7000億大關，達7101.2億千瓦時，同比增長11.4％。其中，工業用電量4980.0億千瓦時，增長10.1％，均創歷史新高。這也意味著，廣東超越山東，重回第一用電大省行列。

報導透露，7000億千瓦時相當於7個三峽電站全年發電總量。2020年，山東、廣東、江蘇全社會用電量排名大陸全國前三，分別為6939.84億千瓦時 、6926.18億千瓦時、6374億千瓦時。這也是近年來山東用電量首次超過廣東。

澎湃新聞解讀，全社會用電量，衡量的是地區整體用電規模，包括三級產業用電以及城鄉居民生活用電。作為重要的經濟晴雨表之一，整體而言，中國居民用電占比約15％，農業等其他用電占比約15％，工業用電占比約70％，在全社會用電量中占據主導地位。

去年，廣東用電量被山東超過時，就有分析指出，從產業結構來看，山東的支柱產業主要集中在化工、冶金、礦業等重工業，均為能耗大戶，廣東則偏向金融、科技、電子、服裝等輕工業。而且，作為中國第一外貿大省，廣東受疫情和貿易摩擦影響較大，一定程度上拖累了經濟復甦。

2020年，廣東GDP超11兆元，同比增長2.3％。其中工業增加值僅增長1.3％，規上工業增加值增長1.5％。相比之下，山東2020年GDP為7.3兆元，同比增長3.7％。其中，工業增加值增長3.6％，規上工業增加值更是增長5.0％。

而從去年前三季資料來看，廣東經濟保持穩步恢復態勢，GDP同比增長9.7％，規上工業增加值增長12.1％；山東兩項指標則分別為9.9％、11.6％，優勢並不明顯。由此來看，廣東再次反超，也在情理之中。