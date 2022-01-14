金管會證期局表示，核准富蘭克林華美投信申報募集開放式指數股票型「富蘭克林華美台灣Smart ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元。「富蘭克林華美台灣Smart ETF證券投資信託基金」由一銀擔任基金保管機構，以追蹤「台灣指數公司特選Smart多因子指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。自上市日起，投資於標的指數成分證券的總金額，應逾基金淨價的90％。