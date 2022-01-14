周四歐股表現平平。市場預期半導體供應將有所改善，推進汽車股和科技股上漲，抵銷了防禦性板塊的下跌。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.15點或0.03%，為486.05點。醫療股和個人及家庭用品股下跌最多。

近期債券殖利率的上升，拖累了多數防禦性板塊；因為投資人預計，通膨上升將促使已開發國家在今年收緊貨幣政策。

歐股在今年初屢次創新高，但由於對通膨的憂慮、Omicron病毒影響，以及供應鏈的壓力，都削弱了市場人氣，Stoxx 600指數難以保持上漲勢頭。

Equiti資本分析師David Madden說，在升息前景迫在眉睫的情形下，歐股會很難看到大幅的彈升。

Geberit下跌4.1%，拖累相關營建股下滑。該衛浴設備製造商說，不確定性的增加，無法提出2022年財測展望，建築業市場仍很脆弱。

汽車股上漲1.8%，為表現最好板塊。台積電在周四公布創紀錄的季度獲利，並宣布計畫擴大產能。消息舒緩了晶片供應憂慮。晶片短缺已迫使數家汽車製造商在去年縮減產能，拖累汽車銷售。

科技股上漲0.7%，主要晶片製造商上漲，包括貝思半導體、ASM國際和Soitec。意法半導體升2.3%，英飛凌漲2.2%。

然而科技股的上漲仍受到殖利率上升的限制。

在預期更高的貸款利率下，銀行股上漲，來到近3年的高點。

德國最大太陽能集團SMA在第二次下調2021年財測之後，跌8.1%。

食品配料製造商Chr Hansen在公布優於預期的上季營收之後，升6.7%。