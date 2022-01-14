50歲大陸男星李亞鵬和天后王菲離婚後，2020年底傳出和小19歲海哈金喜熱戀消息，小倆口更是時常被媒體直擊出雙入對，海哈金喜更受邀參加聚會，關係進展神速，日前更傳出李亞鵬和海哈金喜結婚的消息，引來網友湧入他的微博詢問真實性，對此，李亞鵬也回應了。

李亞鵬日前被發現穿著西裝，在路邊和朋友聊天，還秀出無名指的戒指，手機桌布也疑似是婚紗照，整個人春風滿面，海哈金喜也一身白紗，手還不時撐著腰部，引起網友聯想，小倆口一直在攝影棚待在晚上才離開，這段畫面曝光後也掀起熱議。

李亞鵬疑似要結婚的消息傳出後，不少網友都湧入李亞鵬微博詢問婚訊是否屬實，其中一名網友直接留言「聽說你要結婚了」，李亞鵬也親自回應「別嚷嚷了，看見了」，沒有正面承認或否認，讓網友驚呼，「這應該是承認了吧」、「承認，只是希望這件事低調進行」。

李亞鵬7字回應網友。(圖/翻攝自微博)

李亞鵬和海哈金喜相差19歲，兩人的感情穩定，女方也已經見過李亞鵬家人，還加入為李亞鵬女兒李嫣創辦的嫣然天使基金會，連李亞鵬公司出問題要巨額賠償，她都不離不棄陪在身邊，如今傳來好消息，也獲得外界祝福，「那就祝福一下，期待李亞鵬也能夠幸福下去，反正都這麼久了」。