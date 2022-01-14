北市許姓男子2010年在網上結識17歲女高中生，陸續以6000元向對方購買5張不露臉的裸照，後來又花3000元，在對方不穿衣服不露臉的條件下，與她裸聊10分鐘，後又透過女方牽線另1名女同學，雙方以2萬元進行性交易，士林地方法院認為2女案發時未滿18歲，對性自主能力及判斷力均未成熟，思慮也未周詳，許竟基於私欲，沒有拒絕她們出賣身體，依《兒少性剝削防制條例》判刑2年。

判決指出，2020年8月，許在「甜心花園包養網」上，結識17歲女高中生A，對方在自介中明碼標價「有賣不露臉露點照、視訊不露臉3000元10分鐘」，先以6000元買了5張裸照及影片，再花3000元與對方聊天10分鐘，過程女方不露臉，但有按許要求，做出各種猥褻動作。

A女後向許表示，自己另有1朋友也在賣裸照，許先給對方2000元「介紹費」，再花5000元向女高中生B購買裸照，最後又與B講妥，雙方相約至桃園，以2萬元發生性行為。

許事後遭警方查獲，士林地方法院審酌，兩女案發時均未滿18歲，雖然主動犯售裸照及提供性服務，但兩女缺乏判斷能力，思慮不周詳，也不了解性與身體自主權，許為私欲進行金錢交易，行為失當觸法。

但因許庭訊坦承犯行，態度良好，也表明願與兩女和解，士院依《兒少性剝削防制條例》判許2年有期徒刑，但予緩刑3年，另需接受法治教育課程2次。