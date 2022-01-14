【旅奇傳媒/編輯部報導】士林夜市小吃享譽國際，同時擁有天文科學、兒童樂園、表演藝術以及芝山區豐富的自然生態，天母地區更是匯集異國文化，賦予士林多元化的風貌。此次燈節結合外僑學校師生一同共襄盛舉，揮灑創意，參與台灣元宵期間的傳統活動彩繪手中燈籠，妝點新年氣象。

▲蔡炳坤副市長手繪燈籠_虎虎生風。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市政府也邀請多位長官前往士林，與在地民眾打造專屬於士林人的在地燈飾，長者繪出從小對於士林的記憶，外國友人亦從移居者的角度繪出士林生活樣態；除了現場繪製外，另外也將燈籠配送給里民與外僑學校共同創作，以生動有趣的角度畫出他們眼中的士林日常，各種不同面貌的作品將於2022台北燈節現場呈現在全台民眾面前。

臺北市政府副市長蔡炳坤指出，2022年是很特別的一年，除了2022台北燈節之外，三月份台北表演藝術中心也將開始試營運，以及年底的白晝之夜活動，搭配上台北科學藝術園區（台北市立天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北市立兒童新樂園、美崙公園），即將讓民眾感受士林的蛻變。

2022台北燈節現場不僅集結在地民眾創意燈飾，更有其他類型藝術創作品以及結合科技感的互動體驗燈區，即將於2月11日至20日連續10天不間斷，邀請大家「火力全開大放光彩」一整年。

2022台北燈節最新消息，請上活動官方網站

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