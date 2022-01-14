英國國家安全情報機構軍情五處指控，一名中共代理人、長期在英國經營律師業務的李貞駒，秘密滲透到英國議會並干預英國政治。（新華社）

BBC中文網報導，英國國家安全情報機構軍情五處透露，一名中共代理人秘密滲透到英國議會並干預英國政治。來自軍情五處的警告稱，長期在英國經營律師業務的李貞駒（Christine Ching Kui Lee）為中國共產黨（CCP）與現任議員和有意競選成為國會議員的人「建立了聯繫」，然後，她向政界人士捐款，資金來自在中國和香港的非英國人。軍情五處表示，任何與李接觸的人都應該「注意她的隸屬關係」及其「推進中共議程的活動」。

英國保守黨議員和前任黨魁鄧肯·史密斯爵士13日在議會下院就軍情五處的警告提問，確認下院議長已通過電子郵件將警告發送給議員。他說，這是「一個嚴重關切的問題」，呼籲將李驅逐出境，並要求政府向下院作出解釋。

英國前國防部長托拜厄斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）也呼籲政府在下院作出解釋，並補充說：「這是我們現在預期來自中國的那種灰色地帶干擾。」他還說，「但事實上，這種事發生在議會，政府必須要有緊迫感。」

對軍情五處來說，發佈就某個人警告的舉動非常罕見。這也表明，長期調查讓他們的擔憂達到了認為現在必須行動的程度。

「過去我們曾經聽說過對俄羅斯影響的擔憂」，但是英國情報官員說，現在中國是他們的頭等大事。這次警告的指控是干預—秘密獲得影響力—而不是間諜（竊取機密）。英國安全官員的一個擔憂是，目前沒有法律應對干預。

結果，有時候他們會相信，公開事實是防控未來風險的最佳途徑，正如現在軍情五處所作的一樣。

根據軍情五處的警報，李貞駒說，她與議會的往來目的是為了「代表英國華人、推動多元化」。但是軍情五處說，那些活動「是與（中共）統戰部秘密協調展開的，資金來自在中國和香港的外國人。」

軍情五處還說，她與英國政界人士有「廣泛接觸」，其中包括現在已經解散的名為「在英華人」的跨黨派議會小組。但他們警告，李貞駒「可能希望建立議會團體以推進中共的議程」。