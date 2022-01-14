【旅遊經 編輯部報導】變色植物帶來季節特有的美感，如：楓葉、落羽松、山毛欅等，事實上類似菱型葉的「烏桕」也是變色葉植物，在不能出國的此時，我們不必羨慕溫帶國家的楓樹紅葉和透亮金黃的銀杏，從臺北市區往北走處處是驚喜，經過中山北路三段是去年底就已經轉紅的楓香，遠遠望去將圓山大飯店襯托地更是古色古香，過了中山橋，發現中山北路四段旁還有另一種紅葉植物──「烏桕」，成為一種多彩且暖色系的葉色，從暗紅色、鮮紅色、橙紅色、橘黃色、鮮黃色到黃白色，多種葉色一次滿足，多層次的色彩與台北的地標之一且又是宮殿建築──圓山大飯店，點綴更有氛圍與幽情。

烏桕果實(攝於洲美街)

民眾以各種漸層色系將烏桕葉片拼貼成愛心

烏桕落葉，鋪面為畫布

台北市公園處表示，中山北路四段旁劍潭公園上的紅葉植物為「烏桕」，別名：烏槔、烏臼、鴉臼、木蠟樹、樁仔、瓊仔！烏臼得名的由來：有一說法是因烏臼鳥喜食其種子而獲名，另一種說法是因其樹老時根部黑爛成臼，而得名。烏桕是很重要的民俗植物，早期渡台先民將其引進臺灣，烏桕木材質密硬重，加工後可做家具、雕刻、櫥櫃之用。種子外面的假種皮可做蠟燭或肥皂原料；種仁可食，還可以搾油，為燈油之用，稱之為青油，可供點燈。葉可做黑色染料，根皮是中藥材，保育類昆蟲渡邊氏東方蠟蟬更是常棲息在烏桕樹上。

大度路烏桕葉子的轉色

圓山大飯店中山北路四段紅葉植物是烏桕

菱形帶著葉柄的烏桕葉片落入水面宛如魟魚悠游大海

烏桕為落葉樹種，樹幹有縱裂，樹形高大，為生長快速之陽性樹，耐貧瘠，生性強健，葉片菱形，冬季樹葉轉色頗似楓紅景象可供觀賞，分佈於洲美街、金湖路、經貿一路、經貿二路、南港路一段、北平西路、康寧路一段、研究院路二段、橫三人行道、四分溪防汛道路、東新街、大度路……路段，在日照充足且空曠易受冷風的路段，烏桕通常轉色較完全。不過烏桕和很多大戟科觀賞植物一樣是有毒植物，包括乳汁、葉片、果實和木材等皆具有毒性應避免誤食，不可觸碰乳汁，也不可將薪材用於燒烤食材。

另一個角度劍潭公園的烏桕紅葉和石獅子

冬季的月烏桕落葉滿地時，常可見民眾收集不同色系的葉片，以大地做畫布拚出不同的色彩，而當微風吹落菱形帶著葉柄的烏桕葉片滑翔而下，其姿態則宛如魟魚優游大海，有時落在水面也別具韻味，冬陽下此時騎乘自行車時，也能感受亞熱帶紅葉的浪漫。

圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供