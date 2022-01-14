北市中山區「悅容莊」涉嫌從事色情按摩，並疑似勾結轄區員警包庇經營，調查局北機站自去年發動3波搜索約談業者偵辦，台北地檢署因部分涉案業者羈押期限將屆滿，14日先依妨害風化罪起訴負責人吳文燦及其前妻許嘉惠、林世榮等業者共20人。另涉嫌勾結業者的中山警分局小隊長陳瑞遜部分，檢調持續偵辦中。

調查局接獲檢舉，指「悅容莊」涉嫌從事色情按摩，並疑似行賄轄區警員，換取包庇業者經營媒介性交易。

調查局懷疑，自2019年開始，「悅容莊」股東涉嫌暗地媒介性交易，疑似定期打點轄區警員，涉嫌透過送禮、招待或按月繳交規費等方式行賄，換取臨檢勤務時放水或通風報信。

調查局自去年9月至12月間，先後發動3波搜索，約談負責人吳文燦及其前妻許嘉惠、林世榮等業者共20人，檢察官並聲押部分業者獲利。由於羈押期限將屆滿，檢察官今偵結訴業者媒介性交易牟利部分。

至於案發時擔任中山警分局偵查隊偵查佐、現為小隊長的陳瑞遜，調查局懷疑他勾結業者涉嫌貪汙、圖利，檢察官訊後諭令50萬元交保，陳員涉案及業者行賄勾結部分，北檢仍在偵辦中。