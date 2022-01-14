網紅「廣告小妹」去年10月不幸流產，求子路艱辛的她為了備孕，近期體重增加10公斤，對於被網友詢問「為什麼討厭力宏寶寶」，她親自給出答案：「我的求子路越艱難，就越心疼每一個生過孩子卻沒有得到丈夫善待的婦女」。

廣告小妹在臉書曬出「胖了10公斤」的照片，表示長期以來都不太長肉，主要是腸胃吸收不好，不僅怕冷怕餓怕疲勞，免疫功能很差，重感冒都要花上一整個月才會康復，雖然醫生告知她備孕需要健康母體，得要吃胖一點，不禁無奈表示：「這10公斤全長在肚子和臉上」，她也透露打排卵針造成腹部積水，兩週前才排乾淨，而且做一次試管得花幾萬美金，坦言：「面對如此高代價療程，如果最終還是一場空，那我也只能認了」。

對於被朋友問及「為什麼這麼討厭力宏寶寶」，廣告小妹表示並不討厭他，接著解釋：「他沒有對不起我。我對他的不喜歡，是被對蕾神的憐惜襯托出來的。她生了3個孩子，我的求子路越艱難，就越心疼每一個生過孩子卻沒有得到丈夫善待的婦女」。

對於李靚蕾公開王力宏買網軍鐵證，廣告小妹立刻狂虧王力宏「寶寶買貴了」，更透露微博的讚、轉發能長期保持低單價原因，除了大陸人力便宜，就是微博沒有致力打擊假帳號，並稱大陸明星買水軍早就不是新聞了，還不忘喊話：「本宮有更便宜的水軍，寶寶要不要跟我買？」