美國聯準會在去年12月宣布減購債券的規模將提高一倍後，市場預期美國最快在今年3月宣布升息的機率超過50％。路博邁表示，2022年升息風險可能高於預期！

路博邁固定收益投資長Brad Tank表示，聯準會就發布去年12月的會議記錄，從會議記錄的內容可知，決策官員有意在啟動升息循環之後，緊接著縮減聯準會的資產負債表。聯準會在新的一年聯準會不僅要回收流動性，且回收的速度將比後金融危機時期快上許多。使得2022年一開始，債券市場便出現顯著賣壓：美國10年期實質利率突破-0.9％的關卡，10年期名目殖利率亦再度攀升至1.7％以上。再過沒多久，德國公債殖利率也料將由負轉正，寫下近兩年來首見的紀錄。

Brad Tank說，儘管路博邁預期部分推升通膨的壓力－例如汽車價格－將開始降溫，但是通膨下降的幅度料將比市場預期的更小，延續的時間也更短，因為薪資與房價上漲持續帶來通膨的壓力。路博邁預期今年美國通膨將輕鬆維持在3％以上且2022年聯準會升息的次數可能不只3次而已。

故此，Brad Tank總結出2022年幾項投資主題，他建議投資人應對利率資產採取防禦性佈局－尤其是美國，並維持抗通膨投資部位，並較偏好浮動利率的資產擔保債券、銀行貸款、與公司債。路博邁由仍看好信用債，但是看法較去年來得稍加謹慎。另也看好新興市場債券，且看好的理由之一正是因為先前新興市場債券備受投資人冷落。

由於新興市場普遍缺乏醫療資源，且政府推出財政刺激的能力較有限，因此受到疫情的衝擊最為嚴重。相對於美國與歐洲的信用債，目前新興市場強勢貨幣債券的評價堪稱多年來最低廉。