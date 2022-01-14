人民幣兌美元中間價14日報6.3677，下調135基點；13日中間價為6.3542，13日官方收盤價為6.3598。

另外，中國人民銀行14日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

人民幣兌美元中間價5日上調15基點
人民幣在岸價收漲68基點報6.3677 創三周新高
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