人民幣中間價14日報6.3677 下調135基點 10:302022/01/14 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價14日報6.3677，下調135基點；13日中間價為6.3542，13日官方收盤價為6.3598。 另外，中國人民銀行14日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 人民幣兌美元中間價5日上調15基點 人民幣在岸價收漲68基點報6.3677 創三周新高 #日報 #下調 #基點 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價平收 報6.3718 17:372022/01/11 財經 人民幣中間價升51點 在岸價下跌 11:092022/01/06 財經 陸2021年12月新增貸款人民幣1.13兆 遜預期 17:402022/01/12 財經 人間香奈兒Jennie代言廣告出爐 香奈兒日報同步登場 11:132022/01/13 娛樂 人民幣中間價升116點 創逾一個月新高 11:002022/01/13 財經 外匯探搜－Fed鷹派、美元給力 歐元短期彈幅有限 04:102022/01/08 產業特刊 人民幣中間價升89個基點 創逾半個月高 10:512022/01/10 財經 人民幣中間價貶14個基點 10:212022/01/07 財經 Fed官員不忍了 紛喊３月升息 04:102022/01/14 財經要聞 Omicron難防 高盛調降陸2022年GDP增長預測 12:092022/01/12 財經 2022最新預測 高盛：大陸GDP增長剩4.3％ 04:102022/01/13 財經要聞 財經熱門新聞 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 台積電ADR飆破新高 科技股卻慘殺一片 幕後兇手曝光 - 財經 台灣蘋果日報出售案有新進展 優先買家身分曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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