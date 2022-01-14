NFT（非同質化代幣）熱潮席捲全球，由Star Wing Galaxy所創立的藝術新產物NFT，首波銷售大獲好評，第一批NFT甫一上架，就在短短數小時內完售1100張，讓許多還尚未跟上的買主直喊可惜，第二波Star Wing Galaxy NFT銷售將於2月初啟動。

Star Wing Galaxy也持續網羅新銳藝術家與知名人士，共同加入平台，日前宣布與好萊塢物理特效師兼藝人的連凱攜手合作，美術系出身又是演員的他，近年來鑽研特殊化妝領域，連凱不僅在亞洲成立了一家大規模的特效公司《希娜魔夫》，並且加入了Star Wing Galaxy的品牌創作行列。

Star Wing Galaxy所銷售的NFT，除了具有藝術收藏以及支持創作的價值，買家可透過平台上所舉辦的社群活動獲得更多訊息以及代幣回饋，參與Star Wing Galaxy中所建構的遊戲王國，透過社群活動以及遊戲中所得到的代幣，除了能夠兌換Star Wing Galaxy的品牌產品外，更可由虛擬轉為實體，獲得實質上的收益。

Star Wing Galaxy在實體通路上，與米其林一星頂級豪華台式海鮮餐廳-華西街台南擔仔麵，以及知名網路團購名店-曹媽媽美食廚房消費，即可分別享有經典特色小菜招待與網購福袋美食優惠，合作的店家現正持續不斷擴增中。

Star Wing Galaxy並祭出跨國福利，提供泰國普吉島Pullman Khao Lak Resort五星級飯店度假村住宿優惠，依照持畫者的不同等級，可享有不同程度的優惠折扣，Star Wing Galaxy NFT神聖級持畫者可享有全包式四天三夜Villa住宿免費招待優惠行程一次；神話級NFT持畫者，招待四天三夜免費住宿一次；其他所有Star Wing Galaxy NFT持畫者一律享有8折優惠。

Star Wing Galaxy NFT一向以細膩畫風著稱，透過其官方網站也不難看出作品的獨特性，第二波銷售也預計即將於2月初正式啟動。而Star Wing Galaxy母公司Fedtrade Int’l Inc.也將登上2月2日位於美國拉斯維加斯所舉辦的展覽(Champ Show)，預計將吸引更多人了解Star Wing Galaxy NFT的魅力所在。