社群媒體巨擘臉書(公司名稱為Meta平台)正面臨著23億英鎊(約32億美元)以上罰款的集體訴訟，臉書被指控利用了4400萬人的個人資料來濫用市場主導力。

英國金融管理局(FCA)資深顧問Liza Lovdahl Gormsen表示，將代表2015年至2019年間使用臉書的英國民眾來提起此案。該訴訟案將由倫敦的競爭事務審裁法庭進行審理，指控臉書透過不公平條款，要求消費者交出有價值的個人數據，從而賺取了數十億英鎊。

代表Lovdahl Gormsen的律師事務所已經將此一控訴通知臉書。

臉書表示，民眾使用其服務是因為臉書為他們提供了價值，他們對於在Meta平台上分享了哪些資訊，以及與誰分享資訊，是擁有有意義的控制權。

Lovdahl Gormsen說，臉書有陰暗的一面，它利用了市場支配地位，對一般英國民眾施加不公平條款和條件，並授予臉書權力去使用個人資料。

而就在此案發生的幾天前，臉書輸掉了與美國聯邦貿易委員會(FTC)之間的反壟斷訴訟的撤銷案；該反壟斷案也是美國政府數十年來對科技巨擘的最大挑戰之一，美國政府正試圖抑制科技公司的龐大市場力量。