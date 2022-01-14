威潤(6465)推出AL300防水型車載衛星定位監控器，威潤看好今年在後疫情時代，未來幾年運輸產業將陸續終止2G和3G網路服務、升級到4G，換機潮可期，營運力拚回溫，威潤今早盤股價一度攻上漲停，逆勢強攻，站穩所有均線。

威潤表示，AL300防水型車載衛星定位監控器具IP67等級防水防塵功能，專門為需要長期監測並放置於戶外的重型動力機械或運輸設備而設計，包含冷凍/冷藏貨櫃運輸車、摩托車、拖車、農業或建築重型機械等。AL300除了強悍的IP67防水防塵功能外，更可即時針對駕駛行為與設備運轉數據進行監測，並支援全球LTE Cat. M1無線行動網路，可有效降低通訊費用，是重型機械設備與車隊最佳管理選擇。

AL300目前已取得歐盟CE、美國FCC、加拿大ISED、行動通訊認證PTCRB以及更加保護人體健康與環境的RoHS認證，符合多國嚴格標準，並通過美國電信營運商AT&T認證的AL300防水型車載衛星定位監控器已於近日正式上市。

威潤2021年全年營收為2.08億元、年減少13.6%，威潤去年營運表現受疫情影響，但看好後疫情時代帶動的運輸需求和歐洲、拉美及東南亞地區換機潮的發酵，威潤對整體產業趨勢及未來發展仍具信心，對今年營運展望審慎樂觀。