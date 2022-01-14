根據聯合國周四發布的最新全球經濟預測，考量新冠疫情捲土重來、勞動力市場面臨挑戰、供應鏈瓶頸，以及不斷升高的通膨，聯合國預估2022年全球經濟增長將從去年的5.5%放緩至4%，並預估2023年全球成長率將進一步下滑至3.5%。

這份《2022年世界經濟形勢與展望》（World Economic Situation and Prospects 2022）報告指出，全球經濟繼2020年萎縮3.4%後，其成長動能在2021年底開始放緩，包括中國、歐盟和美國等大型經濟體都是如此，因為財政和貨幣激勵措施的影響消退，以及全球供應鏈嚴重中斷。

根據這份由聯合國經濟與社會事務部門提出的報告，該組織認為由於這場大流行病仍在延燒，主要已開發經濟體和部分大型開發中國家的通膨壓力不斷升高，使全球復甦風險升高。

該報告估計2021年全球總體通膨率升高至5.2%，比過去10年均值高出逾2個百分點。

該報告亦警告新冠疫情造成的長期影響，將是國家內部和國家之間不平等的情況加劇。

對於絕大多數開發中國家而言，人均GDP的全面復原仍然遙不可及，他們將實現的增長和如果沒有這場大流行病他們應該要實現的增長，這中間的差距將一直持續到2023年。相較之下，到2023年，已開發經濟體的人均GDP將幾乎達到疫前的預測水準。