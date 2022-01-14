高雄銀(2836)受惠資產獲利結構調整效益顯現，2021年自結稅前淨利10.5億元、年增達18.36％，改寫歷史新高。隨著近期金融股成為資金關愛焦點，高雄銀股價在買盤敲進下一路上攻，今（14）日開高後震盪勁揚5.46％至15.45元，創2011年2月初以來近11年高點。

高雄銀隨後漲勢雖見收斂，早盤仍維持近1.5％漲幅，若以去年11月底起漲點11.45元起算，1個半月來已上漲近35％。三大法人近日買賣超互見，昨（13）日買超326張，不過本周迄今合計小幅調節賣超99張。

高雄銀2021年自結淨收益40.13億元、年增7.72％，提存前稅前獲利14.88億元、年增達19.66％，在扣除提存淨額4.38億元後，稅前淨利10.5億元、年增達18.36％，改寫歷史新高，稅前每股盈餘0.9元，優於前年的0.82元。

高雄銀總經理徐翠梅去年法說時表示，該行去年以來持續調整資產獲利結構，追求穩定成長、致力改善體質，未再參與信用風險較高的中國大陸聯貸案，整體收益結構優化帶動淨收益及稅後淨利逆勢成長，資產品質顯著改善、創近年最佳紀錄，未受國內疫情升溫影響。

展望後市，徐翠梅表示，未來將觀察疫情變化與景氣復甦腳步，在兼顧授信品質前提下，強化中小企業信保案件，並持續提高活存比，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效、並強化數位版圖布局，以追求獲利持續穩健成長。