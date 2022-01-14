中國在總體經濟調控下並未受高通膨壓迫而需要收緊貨幣政策，中國經濟反而在調控下出現下行壓力。市場在2021年中旬便一直廣泛預期中國央行將公佈刺激措施來應對經濟下行風險，其中包括降準以釋放流動性，但中國央行一直堅持貨幣政策保持穩健的承諾；雖然年底仍公佈降準，但明顯已打碎了市場對中國實行大規模寬鬆的預期，人民幣在失落大規模寬鬆預期下受追捧，更一度升至6.35水平。展望今年，市場預期首季人民幣仍有續升條件，但技術上如一直在6.3-35區間有阻力，則今年中旬將回落至6.5-7區間。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正分析，針對人民幣的升貶，中美利差會否進一步收窄，將會是市場關注的焦點。踏入2022年第一季，全球疫情因變種病毒正在大幅升溫，可以預期今年初期供應鏈和進出口問題將難以短期內解決，並將進一步推升全球尤其是歐美的通膨率，預期聯準會有需要進一步加快收緊政策和升息步伐。

相反，中國國內經濟風險可控，通膨因素並未影響經濟復甦步伐，同時中國央行傾向穩中有序的放寬貨幣政策下，相信中美利差有進一步收窄的可能，導致人民幣進一步受市場追捧的誘因大減，甚至會有所貶值。

此外，當疫情進一步放緩，全球疫苗接種率提升，各國邊境重啟開放下，預計中國出口需求或有所減弱，削弱人民幣計價貨品的價格優勢，人民幣便有機會向下。

人民幣在2021年明顯升值，一般情況下將抑制全球對中國出口需求，不過，2021年全球疫情實際上並未平息，全球供應鏈和進出口貿易都並未回到疫情前狀態，而中國疫情調控能力一直高於世界水平，全球對中國出口貿易需求不減反增，人民幣升值因此並未造成對中國出口貿易的阻礙，相反更能帶動中國經濟成長。

但今年在中美利差可能擴大下，第一季後的人民幣走勢回貶壓力升高。