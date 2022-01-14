台積電(2330)法說利多爆炸，外資也紛紛送上最新報告，總計9家外資，目標價最高為美系外資上看1050元，但同樣也是美系外資、先前唱衰台積電，依舊認為台積電毛利率仍有疑慮，但因獲利題材護身，仍調高目標價至648元。

美系外資表示，台積電釋出今年半導體營運前景看好的好消息，同時預估未來幾年營收年複合成長率將達15~20%，優於先前預期的10~15%，且長期毛利率可望達53%，也高於先前預期的50%，以及股東權益報酬率ROE可達25%，優於先前預期的20%，故美系外資調高台積電今年的獲利預估，每股盈餘由29.57元調高至31.31元，評等重申「買進」、目標價調高至1050元，是目前最高目標價。

還有一家美系外資同樣看好台積電，反映台積電資本支出和客戶需求，重申「買進」評等，目標價調高至900元，調高台積電2022~2023年的每股盈餘預估，幅度調高5%、2%。

另外，也可以關注到，先前有一家美系外資看壞半導體產業週期，認為投資台積電恐成為死錢(Dead Money)，認為通膨影響消費性電子周期衰退看法不變，故強調對於台積電毛利率仍存疑慮，不過基於台積電獲利題材，仍調高目標價至648元，但維持評等「中立」。

除上述三家美系外資以外，日系外資將目標價由777元調高至850元，重申「買進」評等；另一家日系外資將目標價由666元調高至700元，重申「優於大盤表現」評等；亞系外資將台積電目標價由730元調高至900元，重申「買進」評等。

除此之外，還有幾家維持原評等及目標價的外資，包含亞系外資重申「買進」評等，目標價維持825元；歐系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價維持750元；美系外資重申「加碼」評等，目標價維持780元。

台積電法說對今年持續看旺，看好2022年的半導體產業將會是另一個高速成長的年度，相較於研調機構先前預期晶圓代工產業成長10~15%，預估產業在高速傳輸(HPC)、手機、汽車電子、IoT(物聯網)等推動下，將成長20%，而台積電今年美元營收年增更達到 25~29%水準，同時，也上修未來數年營收複合年成長至15~20%。