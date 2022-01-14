Omicron變異株攻破台灣社區，疫情指揮中心急籲打第三劑，提高防護力。萬芳醫院精神科醫師潘建志透露，自己打完兩劑AZ一個月後，驗抗體為856.5，打完打第三劑莫德納一個月，再驗一次抗體，數字竟飆高7倍，直呼「是清水變雞湯」。

潘建志今（14）日於個人臉書粉專《BillyPan 潘建志醫師》表示，打完基礎兩劑AZ一個月後，曾抽血驗了抗S蛋白抗體，當時的數值是856.5 AU/ml，直到指揮中心開放施打第三劑，他在醫院接種首日就去打，選擇半劑量的莫德納。

潘建志指出，混打第三劑莫德納一個月後，他又再次驗抗S蛋白抗體，沒想到數字竟飛漲到6093.7 AU/ml，令他驚訝地直呼「是清水變雞湯，完全不在同個數量級」。

潘建志提出英國7萬人確診Omicron的統計說，當中打兩劑AZ者，經過6個月後，對抗Omicron防止感染比率會下降至-10%，「比沒打疫苗的對照組還慘」，若這時再打一劑mRNA（莫德納、輝瑞／BNT）疫苗，保護力會猛跳回60%。

潘建志說，兩劑AZ再加打半劑量的莫德納，保護力遠超過基礎兩劑AZ，因此呼籲，符合資格的人就去打，讓mRNA疫苗流入細胞，變身成為EVA新三劑混打戰士，「讓我們一起克服退縮畏懼，勇敢地對抗使徒來襲」。