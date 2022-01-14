金湖分局長林炎巨感謝金融機構機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，聯手成功攔阻詐騙。（警方提供）

網路投資千萬要小心!金門2位民眾分別欲挖礦投資虛擬貨幣、未上市股票，掉落詐騙集團設下的陷阱，還好警方聯手金融機構及時攔阻，替他們保住共新台幣50萬元，才未在過年前痛失辛苦錢。

金湖分局說明，住在金湖鎮的A先生日前看到YOUTUBE廣告，與不知名者聯繫購買網卡，準備挖礦投資虛擬貨幣，對方請他加LINE方便聯絡，並提供銀行帳號唆使辦理約定轉帳匯款。A先生在去年12月17日至土地銀行金門分行新市里辦事處欲匯款新台幣20萬元，襄理鄭新民、高級辦事員陳明慧、王維漢等3員發現有異，通報警方攔阻成功。

另也居住金湖鎮的B先生，日前於網路尋找投資機會，被詐騙集團盯上，對方唆使投資未上市股票，天花亂墜讓他信以為真，在今年1月7日至金門山外郵局欲臨櫃匯款30萬元，行員徐明正關懷提問後發現有異，也及時通報警方到場攔阻成功。

金湖分局長林炎巨感謝金融機構機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，聯手成功攔阻詐騙，特於日前親赴2處金融機構感謝行員的辛勞，並協請持續辦理反詐騙工作。

警方表示，2021度金湖轄區金融機構協助攔阻詐騙12件、金額391萬餘元，提醒大家近期網路交友誘騙假投資案件明顯增加，被害人損失金額動輒上百萬，警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，也希望鄉親提高警覺。