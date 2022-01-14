國民黨台北市議員徐巧芯12日爆料，資深媒體人周玉蔻所創的網路媒體4年來拿到政府標案870萬，簡直是「領黨的零用錢」，對此，周玉蔻也立即發布聲明澄清。有媒體認為徐的做法成掀起藍營內部一股「芯潮流」，看到媒體的報導，徐巧芯直言一開始一頭霧水，但歡迎大家入「流」。

據《信傳媒》13日報導，國民黨新生代大將徐巧芯近日在臉書踢爆，周玉蔻所創立網路媒體在4年內接了870多萬元的政府標案，成功為藍軍出了一口氣。此外，由於徐巧芯不管在政論節目和網路上都有巨大影響力，現有許多藍營青年開始效仿徐，掀起了一股「芯潮流」。

對於該媒體的報導，徐巧芯今也在臉書發文表示，昨天一直有人傳這篇新聞稿給她，問她要怎麼加入「芯潮流」，一開始自己一頭霧水想說這到底是什麼鬼，但左思右想，仍然寫了幾條共同理念，歡迎入「流」。

徐巧芯接著列舉入「流」的4條信念，首先，積極查弊，揭露真相；其次，大膽發聲，無所畏懼；第三，樂於助人，結伴同行；最後則是幽默樂觀，保持自信。

許多網友都在其po文底下留言表示，「芯潮流不錯，這是島內不可多得的一股清流」、「加油用選票支持妳」、「真的，努力把弊案挖出來」、「芯潮流比戰鬥藍有戰力一百倍，讚支持」。