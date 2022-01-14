53歲藝人宋少卿上月底行經板橋時與計程車發生碰撞，警方到場後對宋少卿進行酒測，結果數值超標遭依公共危險罪嫌移送法辦。新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保。而宋少卿先前就是酒駕慣犯，包括這次已經有5次紀錄，對此，一向在演藝圈中有好好先生之稱的卜學亮，昨(13日)回憶兩人舊照，也忍不住對老朋友說重話：「駕照撕了」。

宋少卿於2003年、2004年就因疑似酒駕上過新聞，2018年、2020年他雖然知道喝醉請了代駕，但因不想讓對方知道他家住址，就請代駕開到住家附近便下車，由他接手繼續駕駛，雖當下警方未有證據，也沒進行調查，宋少卿事後坦言：「做了不良示範，喝酒不開車，開車不喝酒」。

宋少卿上月酒駕，卜學亮生氣回應。（圖／中時資料照片）

上月底，宋少卿因跟計程車發生車禍，酒測後數值高達0.95毫克，幸好雙方駕駛均未受傷，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，至於肇事責任仍待調查釐清，但仍引來網友痛罵，他步出地檢署時，尷尬表示：「今天早上發生的事情，讓許多維護我的朋友真的擔心了、非常抱歉，非常對不起」，並表示自己是在開車與代駕會合的路上和計程車擦撞，「即使是叫了代駕，也應該全程交由對方駕駛，就一點點的僥倖心態，造成大家的困擾」。

對此，卜學亮昨回顧到2014年1月14日在臉書分享和宋少卿的合影，忍不住生氣留言說：「拜託你長大！駕照撕了～一輩子別再開了！」，其他網友也回：「不實際的做法，戒酒吧」、「他撕了會再加一條無照駕駛喔，呵呵」、「說的好，他太笨了。」、「亮哥真朋友啊⋯⋯⋯半夜起來寫警世文」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障