Eurosteppin' all over the league. 😤 pic.twitter.com/PiQOutbwqR — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 14, 2022

沒想到公鹿與勇士之戰竟然呈現完全一面倒的形勢！勇士「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生14日同時陷入低迷，也讓勇士竟然上半場就曾落後達39分，公鹿最後靠著「字母哥」阿提托康波30分、12籃板及11助攻的生涯第28次大三元，終以118比99輕取勇士。

公鹿一開始就憑藉內線絕對優勢，加上勇士三分火力熄火，打出18比4開局，接著次節又發動11比3猛攻，轉眼取得30分以上領先，打到勇士完全抬不起頭，上半場結束，公鹿77比38領先，半場公鹿4人得分上雙，阿提托康波23分。

直到下半場第8次出手，克雷湯普生才投進第1球，隨後也連進兩顆三分球，可惜場上局面仍被公鹿控制，打到第3節還剩1分47秒，浪花兄弟也被換下休息，浪花弟更直接走進休息室，阿提托康波也在末節完成大三元，安心迎接勝利來臨。

公鹿除了字母哥，米德頓也有23分、7助攻與5籃板，波提斯20分、7籃板，葛雷生艾倫13分；勇士以威金斯16分最高，柯瑞全場投11中4，含三分球投6中2，拿12分、8籃板及4助攻，克雷湯普生投11中3，含三分球投7中2，攻下11分，勇士還在首節折損小培頓(背傷)，只能說雪上加霜。