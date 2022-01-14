真好玩(8491)整合企業資源，將以旗下遊戲開發、遊戲營運及在地化行銷廣告服務，首度參與「2022台北國際電玩展」商務區（B2B）線上展出，並在展會期間首度公開旗下「無限製作所」研發團隊最新力作《吞食天地3》IP全新手遊，預計今年第一季於台港澳新馬地區同步推出。真好玩表示，今年首度參展將橫向整合企業資源，透過知名IP及自創IP，發展更多元的跨界合作機會，以期開創不同的獲利模式，持續拓建遊戲營運規模，創造更高毛利。

真好玩旗下事業群包含遊戲開發、遊戲發行營運及全方位行銷廣告業務，多年來透過首創業界的「大數據手遊營運」模式，屢次創下亮眼成績，去年積極調整營運策略有成，全年營收14.52億元，年增51.17％，今年真好玩將正式邁入「大數據研運一體遊戲商」全新階段，整合旗下資源，參與電玩展線上商務展，將透過商務媒合平台來接觸全球超過200家的海內外遊戲相關業者，開創更多元化的全球合作機會。

董事長周玄昆表示，全球各行業皆因疫情影響，海外商務交流多轉往線上展會方式進行，目前旗下已擁有多個國內外知名IP，如《吞食天地3 online》暢銷IP、《米滷蛋》、《失落戰線》等，已透過這些IP開展多項遊戲產品研發與NFT開發。預計今年將主推首款自研遊戲大作《吞食天地3》IP全新手遊，採以多地區、多語言營運策略，搶佔全球華人遊戲市場。今年第一季將率先於台港澳新馬等地區同步推出繁體中文版及簡體中文版，下半年將再搶攻日本及韓國兩地的遊戲市場，積極拓建自研遊戲《吞食天地3》IP全新手遊的全球遊戲市場規模，提升企業毛利率。

真好玩旗下「無限製作所」研發團隊最新自研新作《吞食天地3》IP全新手遊，是由網龍授權最為知名的《吞食天地3 online》所改編而成的手遊新作，透過大數據分析獲利模型，效法市場多款暢銷遊戲特性，打造出具有市場獨特性的遊戲作品。

「無限製作所」擁有遊戲業內超過百位資深的遊戲開發人才，平均遊戲開發資歷皆超過十年以上，為目前台灣遊戲市場上開發動能十足之遊戲開發商。目前已透過知名IP及自創IP開展多項不同市場的遊戲產品開發，提供全球各地市場無限歡樂的娛樂生活。旗下最新開發作品除了《吞食天地3：放置版》外，另一款遊戲《失落戰線》正在開發中。

此外，真好玩以累積多年行銷投放廣告成功經驗，成立「9Smedia」數位行銷團隊，提供在地化行銷廣告服務，協助國內外各大廠商投放線上及線下的廣告，「9Smedia」亦提供「NFT」發行與「IP打造」等專業行銷服務。