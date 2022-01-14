央行再出招打房，購地貸款須切結18個月內動工，營建股人氣持續渙散，僅潤隆(1808)、惠普(8424)、富旺(6219)勉強守在平盤上方，其餘個股全數壓低整理，高價股的華固(2548)及長虹(5534)、愛山林(2540)、永信建(5508)等全數走弱。

台股雖然屢創新高，但政府打炒房立場明確，營建股雖有業績傍身，股利政策也算大方，但難獲買盤青睞，房地產多半對2022年房市預期量穩價平，不太容易再有激情的演出，目前缺工的情形嚴重，個案工程進度受到干擾，也會影響到完工入帳的時間，短期內營建股人氣恐難匯聚。

央行再度出招，促請銀行訂定內規，落實借款人在期限內動工興建，期限以最長18個月為原則。對此，房地產業內人士指出，規模小的建商將會首當其衝，生存將會更加困難，大型建商資金充沛，影響不大，未來恐怕不容易看到整合好的大型個案的出現。

央行再度出招能否使房價下降，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，從不動產價格四大構面-土地/營造/稅費/利潤來看，在前三大成本都往上走的狀況下，價格就是鐵板一塊，並不容易下來。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行為了避免建商利用融資囤地養地，則透過金融機構端來緊縮銀根，大型建商資金充沛，影響不大，但規模小的建商首當其衝，短時間購地速度會放緩，購地規模也會縮小。