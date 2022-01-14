桃園為衝高疫苗覆蓋率，自12日起連續5天開設社區疫苗接種站，單日打BNT、雙日打莫德納，不過兩者相較下，BNT顯得相當冷清。桃園市長鄭文燦14日前往慈濟八德靜思堂社區接種站視察，他表示，昨天施打莫德納疫苗，八德靜思堂社區接種站昨天共替2896人接種疫苗，為全市最多。

桃園市長鄭文燦14日前往慈濟八德靜思堂社區接種站視察。（陳夢茹攝）

BNT12日接種1萬2407人、莫德納昨日接種3萬9508人，可見莫德納接種數足足高出3倍，打氣超旺。台北榮總桃園分院醫護團隊進駐八德靜思堂協助施打疫苗，12日BNT打了800多人，昨天莫德納打了2896人，有志工直呼「有人5點就來排莫德納疫苗，7點排隊人潮早已繞建築物1圈，人潮相當踴躍！」。

單日打BNT、雙日打莫德納，不過兩者相較下，BNT顯得相當冷清。（陳夢茹攝）

稍早更遇到1對老夫妻，原要拿出小黃卡給志工，準備排隊施打疫苗，豈料才發現今天是打BNT，連忙跟志同揮手表示今天不打了，明天再來，志工也無奈笑笑表示「這情形很常見」。

鄭文燦說，無論是BNT還是莫德納都屬mRNA疫苗，效用都有經過國際認證，不須特別挑選要施打哪種疫苗。

媒體問及，是否擔心明天打莫德納疫苗又塞車、爆發搶打潮？鄭文燦回應，今天社區接種站總計開設開20站、15日開設34站、16日開設25站，尤其15日打莫德納疫苗站數較多可做到分流，他再次強調，不需要搶，一定都可以打到疫苗。