蔡英文總統今出席「海軍一九二艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮」；蔡總統致詞時表示，接下來，會持續推動各項國防政策，她要請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。

總統強調，過去沱江艦、塔江艦的作戰性能備受各界稱讚，現在新建的高性能布雷艇也同樣受到各界肯定。她相信，有了布雷艇中隊的加入，海軍捍衛海疆的力量一定更加堅實。

總統今天海軍左營基地水星碼頭出席「海軍一九二艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮」，總統致詞指出，今天是海軍一九二艦隊布雷大隊，第一、第二布雷艇中隊成軍，這也是中華民國海軍史上，首次建立布雷艇中隊，很高興和大家一起見證這個重要的時刻。

總統說，在過去，海上的布雷作業都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放。除了布雷的速度有限，在海象惡劣的時候，任務的執行難度也會更高。

總統指出，現在，由龍德公司打造的布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍弟兄姊妹在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。

總統說，透過今天的成軍，也再次展現台灣推動國防產業的成果，「讓世界看見我們守護國家的決心」。她要感謝海軍、中科院和龍德公司的專案團隊同仁，對國艦國造政策的努力和付出。

總統強調，為了守護國家，國軍弟兄姊妹都是堅守崗位，戮力完成每一項任務。相信國人都對國軍的付出，感念在心，身為三軍統帥也一定會給大家最大的支持。

總統最後也表示，近來，天氣多變化，也有新一波的疫情挑戰，要請大家務必注意保暖，落實防疫。各位都辛苦了，新的一年，一起繼續努力。