陸港兩地上市的中信證券2021年獲利大增並公布，將透過A股及H股供股，最高籌集人民幣（下同）280億元，以增強資本實力。

香港信報14日報導，中信證券建議按10股供1.5股的基準，發行3.42億股H股，供股價17.67港元，較13日收盤價20.8港元折讓15.05％，集資60.39億港元。A股供股價14.43元，發行15.97億股A股，涉資230.49億元。兩者集資額共約280億元，淨額約279億元。

公司指出，所得淨額中，約不超過190億元將用於發展資本仲介業務；50億元將用於增加對公司附屬公司的投入；30億元將用於加強訊息系統建設；10億元將用於補充其他營運資金。

中信證券表示，本次供股有助進一步增強資本實力，在新一輪行業競爭中增強資本優勢；亦有助公司優化資本結構，擴大業務規模及有效抓住市場機遇。

中信證券12日晚間披露2021年度業績快報，2021年全年營業收入為765.7億元，年增40.80％；歸屬母公司股東的淨利潤229.79億元，年增達54.20％。

中信證券對此表示，2021年大陸經濟克服疫情影響、持續向好，資本市場蓬勃發展，公司投資銀行、資產管理等各項業務均衡發展、穩步增長。