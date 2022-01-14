資金緊張的大陸開發商正急著於與債券持有人談判新條款以避免違約，世茂集團和禹洲集團是最新兩家尋求到期債務展期的企業，而危機重重的中國恒大在延長投票時間三天後，其人民幣（下同）45億元的境內債券終於熬過回售挑戰，繼續維持境內債券未違約的紀錄。

路透14日報導，中國恒大旗下恒大地產13日晚間發布公告，「20恒大01」持有人會議通過議案，將該債券本息兌付均延期半年。市場人士認為，在恒大當前的極端困局之下，持有人的選擇餘地其實很有限，大多只能無奈妥協。當前身背3000多億美元的負債，中國恒大已成為世界上負債最多的房地產公司。

報導稱，由於多年來官方監管層限制借貸，大陸的開發商正面臨著前所未有的流動性緊縮，導致一連串的境外債務違約、信用評級下調以及開發商股票和債券遭到拋售。

本周稍早世界銀行經濟展望報告表示，大陸開發商境內和境外負債合計幾乎占全國GDP的30％，房地產行業的嚴重和長期衰退將對大陸整體經濟產生重大影響。該報告並警告，大陸大型房地產企業急劇去槓桿會帶來風險和危機蔓延的潛在成本。

報導指出，除了恒大之外，大陸房企世茂集團將於1月17日召開持有人會議，審議兩期共11.65億元ABS（資產支持證券）的展期議案。這兩檔境內ABS產品將於1月下旬到期，世茂正在尋求將兌付期限延長至2022年底，同時在新期限前分期兌付。