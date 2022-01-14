上銀集團旗下大銀微系統持續接獲半導體及自動化設備等產業訂單，推升2021年合併營收逼近32億元，改寫歷史新高。2022年力拚營收及獲利雙雙兩位數成長，因應農曆年提早到來，過年期間，部分生產線員工過年期間仍得加班趕工。

大銀指出，2021年電動車需求夯，造就車用晶片短缺，台積電在內許多半導業紛紛投資擴建新廠及添購設備，缺工而帶動各行業對自動化設備需求增溫，又接獲5G相關產業應用、面板、MiniLED及PCB等產業訂單，是大銀2021年12月合併營收2.59億元，年成長10.62％，創同期新高；2021年第四季合併營收近8.55億元，創單季新高；2021年合併營收攀升至31.84億元，年增幅29.87％，改寫歷史新高的主因。

大銀表示，大銀2022年營運會比2021年好，成長動能主要來自自動化及半導體產業需求熱絡。大銀新開發的薄型直驅中空馬達，2021年底獲得台灣精品金質獎，2021年底先後在台灣機器人與智慧自動化展、半導體展亮相，還會在2月21日登場的台北國際工具機展與台灣國際工具機展聯展中展出，主攻半導體、LED製程設備、電路板檢測設備及AOI光學檢測等產業，目前接獲日本晶圓切割設備業者大單。