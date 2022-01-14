洪女積欠罰款被彰化分署查獲，洪女請求再給機會，並答應會補繳分期金額。（行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市洪姓女子滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬1172元遭移送行政執行署彰化分署執行，洪女申請分期付款後又不繳納，彰化分署透過「天眼系統」發現她的車輛，有錢在美甲店消費卻不繳款？當場要查扣車輛，準備拖吊至保管場拍賣了，洪女表示要接送孩子，執行官再給她一次機會。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，透過彰化縣地方稅務局「天眼車牌辨識系統」科技，上月查獲洪姓女子，滯欠交通違規罰鍰、使用牌照稅及健保費共計11萬1172元遭移送執行

，包括禁止臨時停車處停車遭罰1200元，行駛高速公路違規使用路肩遭罰6000元及多筆停車收費處罰單等。

彰化分署於2020年5月查知她無其他存款時，將名下自用小客車一輛先予查封。洪女表示，單親家庭需獨力扶養2名未成年子女且家教收入每月僅2萬餘元，同意她以每月1000元方式分期繳納。

不過，洪女繳了第4期後即未再正常繳款，聯繫都以疫情影響不繳。執行官阮蕙芳上個月協同稅務局以「天眼系統」執行專案時，卻在彰化市四維路一間美容美甲店前發現到她的車輛，當場即將她的車輛查扣，並準備拖吊至保管場擇期拍賣。

洪女見愛車即將被拖吊，和母親從美甲店跑出來，請求暫勿拖吊，再給她一次機會；彰化分署表示，當時洪女和母親穿著打扮不俗，且指甲有鮮豔亮麗的彩繪，質疑有能力至店內消費為何不繳欠款？喊冤陪同母親前來做彩繪指甲，自己並未參與。

執行官雖對其說詞持保留態度，衡情仍有接送小孩需要，再給一次機會，洪女當天下午到分署補足拖欠未繳之分期金額1萬元，目前回復正常繳納中。

彰化分署強調，經濟困難得申請辦理分期，但有資力故意不繳，將續行執行程序，查扣存款、薪資、運用科技執法及大數據加強查封拖吊車輛、能查封房產，從2018年9月迄今「天眼系統」已查獲欠稅車輛達145部。