美國聯邦眾議院調查去年1月6日國會山莊遭襲事件的委員會今天對臉書（Facebook）母公司Meta、Google母公司Alphabet、推特（Twitter）與Reddit發出傳票，索取相關紀錄。

路透社報導，此舉是要瞭解這些平台如何被用來助長錯誤訊息和暴力極端主義，以試圖推翻2020年大選結果。

眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在聲明中說：「我們不能讓我們重要的工作再耽擱下去。」

特別委員會調查時任美國總統川普的支持者攻擊國會山莊原因，以及川普在事件中扮演的角色。這項調查的最新進展是對這些社群媒體公司發出傳票。川普不斷宣稱他在大選中輸給拜登是因為選舉遭到操縱，這種說法迄今未經司法證實。

湯普森說：「特別委員會想要瞭解的兩個關鍵問題是，錯誤訊息和極端暴力主義的傳播如何助長這起攻擊我國民主的暴力事件，以及如果有的話，社群媒體採取了哪些措施來防止旗下平台成為激化民眾做出暴力行為的溫床。」

「令人失望的是，經過好幾個月的聯繫，我們仍舊沒有能回答這些基本問題所需的文件和資料。」

這些公司必須在27日前提供相關資料。Google表示，公司一直與委員會合作，「實質回應他們索取文件的要求」，並會繼續配合。

推特婉拒發表評論，Meta則未回應置評要求。Reddit發言人說：「我們收到了傳票，並會持續應委員會的要求與他們合作。」

特別委員會已發出超過50張傳票，聽取逾300人證詞。他們料將在夏季提出期中報告，並在秋季公布最終報告。

外界普遍歸咎社群媒體平台助長暴力行動的呼聲及散布錯誤訊息，導致去年1月6日發生的國會之亂。

特別委員會8月曾要求15家科技公司提供國會山莊暴力事件相關紀錄，包括今天這次收到傳票的公司，以及TikTok、Snapchat、Parler、4chan等。

湯普森在本週寄送臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中表示，儘管已不斷且明確要求提供臉書在關於選舉錯誤訊息和暴力內容上所採取的行動相關文件，委員會仍未收到這些資料。其他3家公司執行長收的信函也有類似的批評內容。

Alphabet和Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、前推特執行長杜錫（Jack Dorsey）與祖克柏也在去年3月的聽證會上，就他們平台上的錯誤訊息在國會山莊暴力事件中扮演的角色接受議員質詢。