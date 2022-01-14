傳出副總統賴清德將以「總統特使」身分出訪友邦宏都拉斯出席新總統卡斯楚（Xiomara Castro）27日就職典禮；總統府發言人張惇涵今指出，出席宏都拉斯新任總統就職典禮的相關人選與規劃，若有定案，總統府將會適時對外說明。

卡斯楚在競選期間，曾表態要與台灣斷交並與中國建交。不過在美國國務院西半球事務局官員訪問宏都拉斯後，卡斯楚陣營已經改口表示，尚未針對是否外交轉向作出最後決定。

傳賴清德出席宏國總統就職 府：有定案會對外說明。摘自賴清德臉書

去年12月尼加拉瓜與我國斷交，卡斯楚陣營則明確表態，新政府將維持與台灣的外交關係。《路透》引述美國高階官員指出，美方雖不確定宏都拉斯是否會跟進尼加拉瓜，轉向和中國建交，但美方願意提供更多的財政援助等誘因。

中美洲友邦宏都拉斯準總統卡斯楚（Xiomara Castro）將於1月27日正式就職，宏國現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）及新任卡斯楚總統均已致函邀請蔡總統出席就職典禮。

不過有媒體報導，總統府已安排賴清德以「總統特使」身分出席宏都拉斯這場就職典禮，主要有兩層意涵：一是希望鞏固兩國邦誼，嚴防骨牌效應；二是賴清德在副總統任內首次出訪，為台灣拓展國際空間。