宜蘭地檢署昨天指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣長林姿妙等人約詢，林姿妙今日上午無保請回。對此，民進黨宜蘭縣立委陳歐珀表示，這不只是衝擊年底的選情，也是對宜蘭核心價值的震撼，呼籲司法應該勿枉勿縱，查明真相。

這起案件牽連甚廣，複訊對象連林姿妙的子女都在列，但複訊後均請回。針對國民黨批評民進黨已展開年底縣市長選舉割喉戰，陳歐珀表示，就他了解，民進黨在宜蘭不會做這種政治操作。

至於地方是否早有耳聞，陳歐珀說，他都忙於立委工作，不清楚，任何過多揣測都不必要。他也說，林姿妙在宜蘭自稱全家服務，全家為宜蘭奔波，有沒有逾越規範，檢調應該盡速查明釐清。

陳歐珀坦言，此次事件不只衝擊選情，也撼動宜蘭的核心價值。被問到是否有準備參選宜蘭縣長，陳歐珀說，沒有，現在就是專心做好立委，加緊推動地方建設，對於參選縣長，目前沒有任何想法。

針對國民黨批評此事件是民進黨政治追殺，民進黨立委陳亭妃表示，這是國民黨的推託之詞，國民黨發生任何問題，尤其是司法案件，一定會說是民進黨再追殺，好像成為國民黨一致的說法跟樣板。