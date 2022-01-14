華碩(2357)2021年全年營收5350億元，創14年來新高，也是歷史次高，在世紀疫情帶動的WFH，連續2年華碩全年營收呈2位數的正成長。港系外資日前報告給予華碩「買進」評等，目標價440元。

華碩持續深化品牌力，華碩於2022美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)以精良技術與傑出設計，在眾多優秀產品中脫穎而出，突破紀錄一舉拿下20項大獎。其中ROG Zephyrus Duo 16、ROG Flow Z13(GZ301)、ROG Zephyrus G14 AW SE、ROG Strix SCAR 15/17 & ROG Strix G15/17電競筆電及ROG Maximus Z690 Extreme Glacial電競主機板等五款產品，獲「電腦硬體與元件」及「遊戲」兩大類別獎項，備受肯定。

此外，ASUS Zenbook 14X、ASUS Zenbook 14 Flip OLED筆記型電腦、ASUS TUF Dash F15、ROG Zephyrus G14電競筆電、ASUS ProArt Display PA169CDV、ASUS ZenScreen OLED MQ可攜式螢幕、ASUS ZenWiFi Pro ET12、ROG Rapture GT-AXE16000路由器與兩款即將於2022年發表的新品等，亦獲殊榮，展現華碩厚實的研發實力。

華碩去年前三季品牌合併營收達3585.71億元，年增33.4%，毛利率0.57%，年增3.61個百分點，營益率10.01%，年增3.64個百分點，稅後盈餘324.91億元，年增94.4%，EPS達43.8元，前三季就賺逾4個股本，也賺贏2020年全年。