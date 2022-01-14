2021年，因花旗集團策略與組織變更，曾宣布不再經營全球13個國家或區域的消金市場。迄今事隔9個月，期間各地也陸續傳來，許多銀行業者欲接手花旗退出的消金業務。最新消息指出，新加坡大華銀行(UOB)將承接花旗在4個亞洲國家的經營項目。

據悉，新加坡大華銀行已同意大概以49.15億新幣，約36.5億美元的價格，收購花旗在印尼、馬來西亞、泰國以及越南，這4國的消金業務。同時，大華銀行也計畫將以多出的資金，來處理這樁收購案。

已在東南亞擁有大量經營項目與分行的大華銀行表示，將接手花旗在上述4家東南亞國家的無擔保以及擔保借貸組合、財富管理還有一般民眾的零售存款金融業務。

看好東南亞消金市場的大華銀行指出，這項花旗消金的亞洲收購案，並不會影響自己50%股息配發政策。同時，這家星國最大信用卡發卡金融業者也說，以上要承接的這4國消金業務，扣除掉負債的淨資產約值40億新幣，客戶群大概有240萬。另外，這些業務在2021上半年的獲利為5億新幣左右。