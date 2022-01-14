高雄臨海再生水廠正式啟用。（洪靖宜攝）

位在小港區的「臨海水資源中心」正式啟用，這是高雄第二座臨海再生水廠，原訂111年才能供臨海工業區產業用水，提前到110年底正式營運，供應再生水予中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端，為高雄市挹注每日3.3萬噸活水。

「臨海水資源中心」以陽光、海洋、綠地 元素，將管理中心形塑為碼頭船隻意象，14日正式啟用，高雄市長陳其邁與內政部部長徐國勇、經濟部工業局副局長陳佩利、水利署副署長黃宏莆、議員陳致中及中鋼執行副總經理黃建智等人出席典禮。高雄第二座臨海再生水廠原訂111年供應臨海工業區產業用水，今提前110年底正式營運供應再生水予中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端，為高雄市挹注每日3.3萬噸活水。

水利局表示，因應氣候變遷致缺水風險大增，高雄市長期以來即重視水資源多元開發，全台第一座鳳山再生水廠108年營運產製每日4.5萬，第二座臨海再生水廠110年底營運產製每日3.3萬，每日合計7.8萬噸，供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性，未來更可配合周邊產業發展水源需求，擴充產量，每日最高可供應10.5萬。經費部分由內政部補助40.8億元，市府自籌3.6億。

施工團隊歷經3年艱辛建設期，工程技術上除既有污水主幹管增設分流管線創國內首例，並在整廠興建設計導入BIM技術，運用AR、VR進行4D檢視，同時在遭遇疫情與國內營建市場缺工缺料層層考驗下，仍設法克服挑戰，提早正式進入營運。

內政部長徐國勇一上台就大讚水廠能提早完工真的是不簡單，接下來規劃中的橋頭跟楠梓的再生水廠，要趕快動工，內政部營建署一定全力支持。雖然再生水成本稍微貴，但能保證產能和程序，讓資源能循環利用，因此再生水廠完工使用有歷史上的意義。尤其現在許多廠商到高雄進駐，得用電用水，內政部一定會全力跟市府配合。

高雄市長陳其邁則說，感謝中央的補助和支持，從簽約到出水約三年左右的時間就完成，台灣在運轉中的兩座再生水廠都在高雄，一個是在鳳山，那一個就是臨海再生水廠，未來會有四座再生水廠，除了南高雄兩座，那北高雄未來還有橋頭和楠梓再生水廠，每日就能有20.5萬噸再生水，感謝企業能夠基於永續跟環保的理念，來支持水資源的運用。