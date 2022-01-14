一卡通香包由大稻埕知名的繡花衣鞋名店「小花園」負責刺繡工藝，細緻的緞面刺繡手感，內層還特別包覆城隍夫人祈福香灰，散發淡淡的茉莉清香，一個售價520元。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

年節將至，民眾習慣到廟裡點燈祈福求平安符，一卡通公司看準疫情商機，和台北霞海城隍廟合作，除提供民眾線上點燈服務外，推出「霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通」，現貨將於1月15日於電商平台開賣，每個售價520元，滿足民眾新年祈福的需求。

疫情期間，台北霞海城隍廟和一卡通公司繼去年農曆五月合作「梁皇祝壽法會」線上報名及一卡通MONEY電子支付服務後，更陸續新增平安燈、光明燈、財利燈及元辰燈等祈福儀式線上服務，除提供民眾線上點燈服務及祈福儀式，以減低風險之外，也在年節前，推出以城隍夫人知名的幸福鞋形象，重新設計的愛心形狀的「霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通」香包一卡通。

一卡通香包由大稻埕知名的繡花衣鞋名店「小花園」負責刺繡工藝，細緻的緞面刺繡手感，繡有花語為祝福家族繁榮昌盛和幸福美滿的君子蘭，內層還特別包覆城隍夫人祈福香灰，散發淡淡的茉莉清香，隨身攜帶猶如城隍夫人的庇佑常伴左右，象徵守護家庭幸福美滿。

一卡通香包現貨將於1月15日上午10點起上架至一卡通合作電商平台販售，每個售價520元，有興趣的民眾可提早下單購買，才有機會在農曆年前收到商品。