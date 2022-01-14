春節過年返台人潮暴增，有民眾回台後入住台北市大同區一家防疫旅館，抱怨無法使用無線上網、熱水瓶，甚至要求換房，不料在換房後竟違規外出到大廳，最後被移送至集中檢疫所，並依《傳染病防治法》開罰10萬元。由於該個案後來確診，造成4名到場處理的員警、1名里幹事必須居家隔離。

該個案7日下午入境，住進大同區一家防疫旅館，不滿旅館設施差，無法使用無線上網，熱水瓶還壞掉，旅館人員前往處理還抱怨怎麼動作這麼慢，最後要求換房。

不料，個案換房後，在當晚7時突然衝出房間到大廳，旅館業者趕緊報警並找里幹事來，經勸導後回到房間，隔天即送往集中檢疫所，並接到確診通知。

北市民政局區政監督科長郭素蓉指出，違規外出擅離檢疫房間，市府對旅客依《傳染病防治法》違規外出2小時內，裁罰10萬元。她表示，由於個案後來確診，4名到場處理的員警、1名里幹事必須居家隔離。