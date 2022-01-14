漁網回收再利用，可製造機能衣。（王莫昀攝）

為保護珍貴的海洋資源，減少海洋廢棄物影響生態，台化與世界第二大漁網製造商金洲攜手合作建立回收通路，藉此營造一個永續的經營環境；雙方並於今日由金洲董事長陳加仁及台化總經理呂文進共同簽訂合作意向書，展開合作建構一個生產、使用、回收再利用的全面循環經濟典範。

本次台化與金洲合作，進行漁網回收再利用，除了可擴大回收尼龍漁網去化管道，消除海洋廢棄物發生外，更高值化再利用，提升地球廢棄資源使用。台化強調，以海洋尼龍為材料回收再製的己內醯胺，較石化提煉的新鮮己內醯胺可節電15％、減碳排49％。

為拓大海廢等耐隆6回收再利用範圍，台化持續投資提升產能，計畫嘉義新港廠2022第四季提升至每月750噸，越南廠在2022年第一季提升至每月500噸，合計每月達1250噸，回收產品占總產量12％。

台化纖維部以環保絲為基底，開發多項機能性產品，如抗菌、涼感、發熱等絲種，其中在抽絲階段即已著色的前染色絲可取代織布後染整製程，消除大量的廢水與能源耗用，做到從原絲到染整都是低耗能綠色製程。

台化纖維事業部成立於1974年專業生產耐隆粒6(NYLON 6)粒及絲，耐隆粒供應工程塑膠及紡絲用，耐隆絲供應衣料織布、製網及輪胎簾布等用途，行銷全世界，因品質優異，與品牌結合度高，大量應用於機能性高端服飾。

台化纖維部是全球少數成功量產以化學散聚回收耐隆6的企業之一，鑑於近年來海洋廢棄物嚴重污染，造成生態浩劫，其中漁網有相當比例為耐隆6製品，台化將回收技術應用於海廢減量領域，因化學法回收品質與新鮮原料相近，所產出耐隆絲品質經品牌商認証，2018年起，於越南廠與品牌合作進行廢漁網回收再利用，台化耐隆絲交給關係企業福懋興業公司織布、印染，再交品牌製成成衣，建構一貫化機能性戶外運動服飾生產線。

台化自2021年起，擴大將尼龍蚵繩、纜繩等納入回收原料，加速對海洋尼龍廢棄物的消除，至2021年底累計回收處理超過1600噸，並與地方政府、漁會及資源回收業者合作，建構回收程序及管道，設置回收漁網整理據點，回收範圍擴及離島的金門，共同努力消除廢棄物，改善環境景觀。

台化纖維部將持續致力在友善環境、循環經濟工作上，藉由再生原料的生產、節能節水及優異穩定的產品品質，守護家園的生存環境，成為綠色高值化生產產尸業。