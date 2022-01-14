昨天湖人作客國王主場，最後以116：125輸球，吞下2連敗，而最近主力控球後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)陷入空前低迷狀態，近3戰僅拿23分，投籃命中率只有2成，此戰14中2的表現甚至遭國王主場嘲諷，大螢幕顯示當日「手感最冰冷球員」，對此韋斯布魯克不甘示弱給出回應。

Russell Westbrook is a former MVP and a 9x All-Star, just so Kings fans know 🤷‍♂️ pic.twitter.com/H0gMqCGUA3 — LakeShow (@LakeShowCP) January 13, 2022

國王主場大螢幕顯示出韋斯布魯克的照片，並配文寫說他是「此戰手感最冰冷球員」，不僅如此在賽前介紹他出場時，現場還放起國外樂團歌曲〈冷如冰〉，「你冷得像冰」這句歌詞更在他比賽中失手時被播出來，從頭到尾都在狠酸韋斯布魯克低迷的狀態。

而在賽後記者會上韋斯布魯克談到此事，他開懷大笑說：「這很有趣，我希望他們(國王)過去14年來都像我這樣打球。」或許他是在反嘲諷對方多年沒打進季後賽，上一次國王打進季後賽已經是2005-2006年球季的事了。

對韋斯布魯克近期低迷表現，隊友詹姆斯(LeBron James)和總教練佛格(Frank Vogel)都給出回應，詹姆斯說：「他有一些出手機會是很好的，但就是沒有投進。」而佛格則說：「會努力把他放在可以打好的位置。目前他處於一個低潮期，我們需要和他一起堅持下去，幫助他克服。」