央行再出招打房，購地貸款須切結18個月內動工，房市趨勢專家李同榮建言，央行措施值得肯定，但政府一方面趁著房市熱絡大量標售公有土地，帶動地價屢創新高，若炒地火苗永遠不熄，「打炒地」終將淪為「草打地」。李同榮表示，房價上漲主因很多，包括資金、利率、經濟增長、通膨、預期心理、土地供需、市場炒作等，惟都會精華土地炒作乃核心因素之一，政府除了加速推動都市更新以外，對於公有土地標售應盡速訂定一套令人心服的制度規範，才不致屢創地價新高，成為帶頭推漲地價的火苗。

李同榮說，過去大家千呼萬喚政府「打炒房」不如「打炒地」，果然，央行在2021年12月17日新增規範購地借款人應切結於「一定期間」內動工興建。此項措施的確可以有一定程度規範囤地行為，值得肯定，但他認為很多政策實施不是無法可管，而是有法不管，猶如過去紅單納管課稅政策實施，都不是無法可管，問題都出在於執行力不夠堅實，才會造成效率不彰。

李同榮指出，目前炒地的火苗來源，來自政府趁著房市主升段期間大量標售公有土地，地價屢創新高，成為市場追漲指標，國產署與地方政府等於間接助漲地價不合理上漲。尤其最近台積電到高雄擴廠訊息一發布，高雄市政府就火速標售20筆土地，其中18筆土地順利高價脫標，華雄建設董座以個人名義買下楠梓商三土地，單價64.21萬元創區域新高，溢價率高達104.4%，市府的行銷手法的確不遜於民間企業。不只高雄，六都標售土地聲浪一波未止一波又起，簡直罄竹難書，一旦炒地火源不熄，加上打火執行不力，「打炒地」恐終將會淪為「草打地」。

公有土地標售應依循四大重點，避免淪為炒地原兇，李同榮建議說，第一是配合公有土地標售，大力推動社宅；第二是暫緩或選擇適當時機標售公有土地；第三是嚴格把關公有土地標售限期開發；第四是考慮各都會公有土地暫時全面以使用權標售並只租不售。