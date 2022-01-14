臺銀110學年度下學期就學貸款申辦作業自111年1月15日起至111年2月28日止（臨櫃自1月17日星期一開始）。因應新冠肺炎疫情，為避免群聚感染，減少學生臨櫃接觸風險，臺銀線上申請續借，可以晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成，可免去現場填寫及等候時間，並免收線上對保手續費。但不屬於續借或有特殊需求者，仍需臨櫃辦理。

臺銀與國發會之個人化資料自主運用(My Data)平臺合作，借款人可線上申請全戶戶籍資料。臺銀積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

臺銀就學貸款各教育階段須分別簽訂額度借據，高中職額度為新臺幣（以下同）50萬元整；大學醫學系為150萬元整；其他如大專校院、碩博士、學士後學程等皆為100萬元整。