日本網紅「NANA」擁有前凸後翹火辣身材，儘管從沒露臉，youtube頻道卻有超過74萬人追蹤，日前她發布一段在鏡頭前換衣服的影片，「一脫成名」的畫面紅到PTT受到老司機們推崇，還有眼尖網友發現她在換衣過程中疑似走光，頓時掀起熱議。

清純網紅鏡頭前OL換衣教學 一抬手白嫩圓弧全洩網看傻

一名鄉民在PTT以「這樣換衣服是不是很方便？」為題發文，並附上多張照片及熱騰騰的影片，他在內文中說道，出門在外要換衣服很麻煩，可以看NANA的影片學換裝，「如果能學會輕鬆換衣服的技巧，應該就無敵了吧？」但似乎醉翁之意不在酒。

NANA差點走光。(圖/翻攝自PTT)

NANA在影片中原本穿著紫色針織連身裙，準備要換裝成OL服裝，只見她先脫下內褲，以免穿上窄裙會有痕跡，接著套上黑色窄裙，再將兩隻手從袖口縮起，在有連身裙的保護下穿上襯衫，然而過程中，她的側面不小心曝光，上圍渾圓曲線和性感腰間立馬見客，還差點走光，讓網友看了血脈賁張。

原PO也在最後問道：「非常之精湛，各位學會了嗎？」果然引起廣大鄉民的迴響，不少人紛紛激動直呼，「還沒學會，要多學幾次」、「無聊，浪費我二個小時的時間」、「男性的快樂真的很簡單」、「日本人真有創意...」、「謝謝你好人一生平安」、「必須提名諾貝爾和平獎」。