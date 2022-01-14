彭于晏2002年演出偶像劇《愛情白皮書》出道後，旋即打開知名度，近年成為眾多女粉絲心目中的天菜級男神，不過出道以來鮮少有緋聞的他，去年被大陸網友在網路發布「彭于晏與某男藝人出櫃」的影片，當時彭于晏僅以7字回應，所屬工作室也於昨(13日)採取法律行動，希望還給他清白。

彭于晏帥氣外表是不少人心中的男神，不過感情生活卻相當低調，去年一名大陸網友驚爆他與某男藝人出櫃，他隨即親上火線出面澄清傳聞是子虛烏有，更以簡短7字「假的，無聊爛透了」回應此事，但相關話題仍在網路引起討論，如今事隔1年多，所屬的工作室採取法律行動，並在微博發表律師聲明。

彭于晏工作室發出聲明。（彭于晏工作室）

彭于晏工作室發布對方道歉聲明。（彭于晏工作室）

彭于晏工作室發布律師聲明，表示2021年有多起關於「彭于晏與某男藝人出櫃」和「彭于晏先生與某男藝人戀情」等不實傳言，此帳號不管事實真相隨之惡意炒作和擴散，引發社會關注，嚴重干擾彭于晏的日常生活和工作，採取法律行動後，也取得道歉聲明，還給彭于晏清白，更強調對於損害彭于晏名譽的行為，將會持續關注，並追究相關人等法律責任。

去年彭于晏39歲生日時，好友余文樂曬出兩人合照給祝福，寫著「生日快樂，我最愛的孫悟空，祝你早日脫單」，4個字意外爆出好友感情狀態，彭于晏接受大陸節目訪問時，也透露單身多年，更曾疑似間接承認和女星林珈安的戀情，至於舒淇、蔡依林和許晴都是緋聞對象，沒有後續發展。