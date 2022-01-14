陳姓女子因與資深林姓女歌手有嫌隙，在臉書PO出林女照片，並PO文「有人要聽過氣歌手怎麼賺錢？」、「叫他媽的凱子付錢」、影射林女「約炮」，台北地檢署依加重誹謗罪起訴陳女。

至於林女另控告陳女在臉書張貼她在《KKBOX》唱片專輯照片，並PO文「一個紅歌，沒紅人的可憐蟲」，涉嫌公然侮辱罪。檢察官則依據教育部國語辭典的解釋「比喻身陷困境的人，含有哀憫、同情之意」，認為「可憐蟲」一詞不算侮辱辭彙，純屬個人意見表達，難認有公然侮辱情事。

起訴指出，陳女曾因公共危險案件，被新北地院判徒2月，易服社會勞動，2020年10月執行完畢，她因細故與林姓女歌手有嫌隙，於去年2月16日在自己的臉書網頁上張貼林女與其男性友人的合照。

陳女並在照片下方發文「約炮一族」、「有人要聽過氣歌手怎麼賺錢的嗎？」、「有人想知道，過氣歌星怎麼有花不完的錢？」、「吃高級料理，叫他媽的凱子付錢」。去年5月，林女經友人告知，憤而報警提告。

檢察官調查後，認為陳女PO文內容，涉及個人私德，與公共利益無關，足以貶損林女人格及社會評價，依法提起公訴。