為了協助轄區草莓觀光採果經營，農委會苗栗區農業改良場14日發佈，已試驗出一種方便可行的自然栽培方式讓草莓提早開花結果，秘訣就是接種「叢枝菌根菌」肥料。

苗栗場指出，叢枝菌根菌是天然存在土壤中的有益真菌，與農業試驗所經過兩年合作試驗，提前於草莓育苗期接種，結果顯示，草莓苗生長初期並非頭好壯壯，而是地上部稍微短小，但是根部卻較健壯。持續觀察其定植於田間後，接種叢枝菌根菌的草莓苗第一次收穫期產量比未接種者高出14.8％，天氣晴朗時接種可以較未接種處理顯著提高果實糖度1.7°Brix且不影響糖酸比。

苗栗場說明，達到如此豐碩的成果，係因「叢枝菌根菌」能與90％陸地植物根部形成共生關係，萌發的孢子從植物根毛進入根部後，並將菌絲伸出根外，協助宿主吸收養分和水分，促進植物生長及增加產量，又因該菌具有穩定大量繁殖能力的孢子，可製成微生物肥料產品如肥料管理法所訂肥料品目8-06叢枝菌根菌肥料即是此類的產品；接種菌根菌的栽培技術，使用操作模式簡而易行，在育苗作業只需將育苗介質與少量孢子土混拌，孢子萌發後接觸到作物根系便開始發揮作用。

苗栗場進一步提醒種植草莓農友，需注意下列幾點：1.當化學肥料用量過高時，土壤中菌根菌孢子數量會明顯下降；2.田間栽培時，土壤酸鹼度及有機質會影響菌根菌肥料的肥效，必須配合適當的土壤改良與合理施肥量，方能使菌根菌肥料效果顯著。

苗栗場指出，在草莓苗的根中增加有益菌，幼苗會粗壯且根旺、第一期果多、風味佳、大大的提升農民收益5％以上，非常有利於觀光採果經營，更是草莓產業的明日之星。