英國安德魯王子將以平民身分繼續打漫長又難堪的性侵法律戰

一位紐約法官決定，讓英國安德魯王子的性侵民事訴訟繼續進行，雖然是對這位王室高級成員最新的法律重擊，但不並是完全出乎意料。

CNN新聞網13日的分析指出，身為英國女王最寵愛次子的安德魯原本希望，能把羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）的性侵訟案拋開，但並未如願。

朱芙蕊在訟案中指控，當她17歲時，已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）把她當成性奴，讓她和安德魯發生關係，而王子明知她未成年，卻還先後在艾普斯坦位於美屬維京群島的私人島嶼和曼哈頓（Manhattan）豪宅，還有淫魔皮條女伴麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）位於倫敦的家中發生關係。

儘管安德魯不斷否認指控，並要求法官駁回訴訟，但紐約南區地方法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）在長達46頁的裁決文件中指出，朱芙蕊指證歷歷，人事時地物都交待得很清楚，因此決定讓訴訟繼續。

羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）細訴如何成為性奴

一位接近安德魯的消息人士說，61歲的王子會繼續針對訴訟，為自己辯護。這位消息人士說，這是馬拉松，而不是短跑，安德魯會繼續為自己奮戰。然而，白金漢宮（Buckingham Palace）周四晚發出令人震驚的聲明，拔除安德魯所有的軍銜，王室頭銜和相關贊助，將讓他以平民的身分繼續面對訴訟，而相關決定立即生效。

事實上，對於許多法律專家來說，早在上周雙方向卡普蘭法官提出論據前，惡兆便已顯現。紐約大學（New York University）法學教授莫蕊（Melissa Murray）說，只要原告能交待所有的細節，進行具體辯護，被告現階段就很難占上風。

儘管安德魯的律師辯稱，由於朱芙蕊在佛州和艾普斯坦簽署了和解協議，並收了50萬美元（近1,400萬台幣），同意「全面放棄」對艾普斯坦等人的索賠主張，因此王子不必捲入訴訟。

然而，上周公開的和解協議顯示，安德魯的名字並沒有在協議上載明，協議內容也很含糊，因此雙方各有不同的解讀。但毫無疑問的，卡普蘭周三的裁決證實，這位陷入困境的王子將打一場既漫長，又令人難堪的法律戰，而慶祝女王登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）無疑也將因此蒙上陰影。